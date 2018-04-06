Аронян вновь сыграл вничью на Grenke Chess Classic

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 5-м туре традиционного супертурнира Grenke Chess Classic сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Левон Аронян (Армения, 2794), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Фабиано Каруана (США, 2784), Виши Ананд (Индия, 2776), Никита Витюгов (Россия, 2735), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2701), Хоу Ифань (Китай, 2654), Георг Майер (Германия, 2648), Маттиас Блюбаум (Германия, 2631).

По итогам 5 туров Аронян с 3 очками делит 4-5 места с Карлсеном. С ним армянин и сыграет в 6-м туре.

Результаты 5 тура: Вашье-Лаграв – Аронян, Ананд – Каруана, Хоу Ифань – Витюгов, Майер – Карлсен, Найдич – Блюбаум ничьи.

Положение после 5 туров: 1-3. Витюгов, Каруана, Вашье-Лаграв – по 3,5; 4-5. Карлсен, Аронян – по 3; 6-7. Ананд, Блюбаум – по 2; 8-10. Найдич, Хоу Ифань, Майер – по 1,5.

Супертурнир Grenke Chess Classic проходит с 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене.