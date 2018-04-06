В Нью-Йорке задержан боец ММА Макгрегор за нападение на автобус Нурмагомедова (видео)
6 апреля 2018 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Боец по смешанным единоборствам (ММА) и чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка.
Ирландец сам явился в полицию. Правоохранительные органы намерены допросить Макгрегора по поводу инцидента в Barclays Center, но пока не выдвигали против него никаких официальных обвинений, пишет Meduza со ссылкой на The New York Times.
5 апреля Макгрегор прилетел вместе со своей командой в Нью-Йорк и отправился на спортивную арену Barclays Center в Бруклине, где проходили промо-мероприятия перед турниром UFC 223.
На парковке спорткомплекса Макгрегор напал на автобус, в котором находилась команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Ирландец бросил в автобус металлическую тачку и разбил окно. Он также попытался кинуть в сторону автобуса металлические заграждения и мусорный бак, но был остановлен людьми из своего окружения.
В результате инцидента незначительные травмы получили бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг, находившиеся в автобусе.
Причиной выходки Конора Макгрегора, как считается, могла стать недавняя стычка Хабиба Нурмагомедова со спаринг-партнером ирландца Артемом Лобовым, который был заявлен для участия в турнире UFC 223. Лобов, который также участвовал в нападении на автобус, уже отстранен от соревнований.
В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке должен пройти бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем.
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