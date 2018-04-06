Венгер: Мхитарян пропустит следующий матч

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит матч чемпионата Англии против «Саутгемптона» 8 апреля. Об этом заявил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

Мхитарян получил повреждение 5 апреля во втором тайме матча «Арсенала» против ЦСКА и был заменен, пишетDaily Star.

По словам Венгера, у него проблемы с коленом, однако точные сроки восстановления и степень серьезности травмы станут известны позднее по итогам медосмотра.

В Лондоне завершился первый матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА между местным «Арсеналом» и московским ЦСКА. Крупную победу со счетом 4:1 праздновали хозяева.Ответный матч между соперниками пройдет 12 апреля в Москве