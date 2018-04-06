Президент Армении и председатель Сената Италии обсудили карабахское урегулирование
6 апреля 2018 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Италии президент Армении Серж Саргсян встретился с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Президент выразил надежду, что межпарламентские связи, которые уже давно занимают прочное место в повестке дня многоаспектных двусторонних отношений, будут продолжать расширяться и укрепляться, в том числе и благодаря личным усилиям Казеллати.
Президент Саргсян и глава Сената Италии обменялись мнениями по переговорному процессу по мирному урегулированию карабахского конфликта.
Саргсян придал большое значение роли законодательных органов в развитии межгосударственных отношений, формировании атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания и отметил, что Армения заинтересована в установлении более тесных связей между парламентами двух стран и развитии отношений также в рамках межпарламентских ассамблей, что, по словам президента, позволит Армении и Италии оказывать всестороннюю поддержку друг другу по важным вопросам.
На встрече президент Серж Саргсян также поблагодарил и высоко оценил признание Геноцида армян парламентом Италии.
Подчеркнув, что в основе уникальных армяно-итальянских отношений лежат тесные исторические общности между двумя дружественными народами и идентичная христианская система ценностей, президент Саргсян с удовлетворением констатировал, что армяно-итальянские межгосударственные отношения за минувшие четверть века развивались в духе партнерства и взаимного доверия, и сегодня эти две страны развивают значительное сотрудничество в экономической, оборонной, межпарламентской, гуманитарной сферах и в области децентрализованного взаимодействия.
Еще одним важным примером взаимного уважения и доверия между Арменией и Италией, по словам президента, является эффективная служба армянских миротворцев под итальянским командованием в Ливане.
Собеседники коснулись отношений и сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом, что также является важным направлением армяно-итальянской повестки сотрудничества.
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