Роскомнадзор подал иск с требованием блокировки Telegram
6 апреля 2018 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что поводом для иска стало неисполнение Telegram обязанности организатора распространения информации, пишет «Дождь».
Представители мессенджера подчеркнули, что их позиция по требованиям Роскомнадзора и ФСБ остается неизменной. Там назвали их технически невыполнимыми, а также противоречащими Конституции России.
Верховный суд в марте отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, на основании которого его оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за отказа передать ключи шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона и предоставить ФСБ ключи шифрования в течение 15 дней. Этот срок истек 4 апреля, но мессенджер так и не выполнил требование ведомства.
Telegram ответил Роскомндзору, что предоставить ФСБ ключи шифрования переписки технически невозможно. В компании пояснили, что администратор сервиса не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования передаваемых в мессенджере сообщений.
Создатель Telegram Павел Дуров назвал бесполезными угрозы российских властей заблокировать мессенджер. По его словам, компания будет «придерживаться принципов свободы и неприкосновенности частной жизни».
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