Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам лишения свободы
6 апреля 2018 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в Южной Корее признал бывшего президента страны Пак Кын Хе виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве.
Обвиняемая принудила различные крупные компании к пожертвованиям на общую сумму в 77,4 млрд вон (72 млн долларов США) в пользу двух фондов, которыми руководила ее близкая подруга Чхве Сун Силь, постановил суд в Сеуле 6 апреля, пишет Deutsche Welle.
Пак Кын Хе приговорена к 24 годам лишения свободы. Обвинение требовало для нее 30 лет лишения свободы и штрафа в размере 118,5 млрд вон (112 млн долларов США). Ее сообщница Чхве Сун Силь в феврале уже получила 20 лет тюрьмы. Экс-президент отрицает все предъявленные ей обвинения. Она не присутствовала на судебном заседании, сославшись на болезнь.
В марте 2017 года 66-летняя Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе о передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.
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