Клип Despacito установил новый рекорд в 5 млрд просмотров на YouTube (видео)
6 апреля 2018 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Клип на песню Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee стал первым в истории роликом, набравшим более 5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.
Ближе всех к рекордсмену - See You Again Wiz Khalifa с 3,5 млрд просмотров. Третье место занимает клип на песню Shape of You Эда Ширана с 3,42 млрд просмотров.
Кореец PSY со своим клипом на песню Gangnam Style занимает четвертое место (3,1 млрд), на 5-м расположился Бруно Марс с песней Uptown Funk (3 млрд).
Клип Despacito загружен на YouTube 12 января 2017 года и преодолел отметку в 3 млрд просмотров в начале августа.
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