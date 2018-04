Клип Despacito установил новый рекорд в 5 млрд просмотров на YouTube

PanARMENIAN.Net - Клип на песню Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee стал первым в истории роликом, набравшим более 5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.

Ближе всех к рекордсмену - See You Again Wiz Khalifa с 3,5 млрд просмотров. Третье место занимает клип на песню Shape of You Эда Ширана с 3,42 млрд просмотров.

Кореец PSY со своим клипом на песню Gangnam Style занимает четвертое место (3,1 млрд), на 5-м расположился Бруно Марс с песней Uptown Funk (3 млрд).

Клип Despacito загружен на YouTube 12 января 2017 года и преодолел отметку в 3 млрд просмотров в начале августа.