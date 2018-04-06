Главный тренер сборной Армении по футболу ушел в отставку

PanARMENIAN.Net - Артур Петросян ушел в отставку с поста главного тренера сборной Армении по футболу. Об этом сообщает Федерация футбола Армении (ФФА).

Такое решение было принято по итогам состоявшейся 6 апреля в штаб-квартире ФФА встречи Петросяна с президентом федерации Рубеном Айрапетяном.

Петросян представил свои подходы и аргументы, связанные с ситуацией в сборной. Было отмечено, что для подготовки к Лиге наций УЕФА осталось мало времени, а национальной сборной нужны перемены. Петросян подал прошение об отставке, которое было принято президентом ФФА.

Петросян возглавлял национальную сборную Армении с 2016 года. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.