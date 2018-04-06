Главный тренер сборной Армении по футболу ушел в отставку
6 апреля 2018 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Артур Петросян ушел в отставку с поста главного тренера сборной Армении по футболу. Об этом сообщает Федерация футбола Армении (ФФА).
Такое решение было принято по итогам состоявшейся 6 апреля в штаб-квартире ФФА встречи Петросяна с президентом федерации Рубеном Айрапетяном.
Петросян представил свои подходы и аргументы, связанные с ситуацией в сборной. Было отмечено, что для подготовки к Лиге наций УЕФА осталось мало времени, а национальной сборной нужны перемены. Петросян подал прошение об отставке, которое было принято президентом ФФА.
Петросян возглавлял национальную сборную Армении с 2016 года. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.
Самое значимое
Мовсисян заключил с клубом контракт на 6 месяцев с возможностью продления
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Кандидат в Сенат США: Если бы турки не запрещали армянам носить оружие, Геноцида бы не было Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
РФ назначила нового посла в Армении Соответствующие указы главы российского государства опубликованы на официальном сайте правовой информации
Во Франции открылась выставка «Арцах: дух одной страны» Председатель Национального собрания выразил благодарность за теплый прием и искренние пожелания, подчеркнув, что путь, пройденный Францией, – один из лучших примеров для арцахцев
Во Франции мужчина пришел в себя после 18-часовой остановки сердца Случай произошел около трех недель назад на берегу реки Орб, но СМИ о нем стало известно только сейчас