Вышел трейлер сериала «451 градуса по Фаренгейту»

PanARMENIAN.Net - Канал HBO опубликовал трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту», снятый по одноименному роману Рэя Брэдбери.

«451 градус по Фаренгейту» рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом и отряды пожарных-огнеметчиков сжигают их, пишет Meduza.

Главные роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссер — Рамин Бахрани («99 домов»).

Премьера телеадаптации состоится весной 2018 года.

Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери был издан в 1953 году. Это вторая экранизация произведения. В 1966 году вышел одноименный фильм Франсуа Трюффо.