Вышел трейлер сериала «451 градуса по Фаренгейту» (видео)
6 апреля 2018 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Канал HBO опубликовал трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту», снятый по одноименному роману Рэя Брэдбери.
«451 градус по Фаренгейту» рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом и отряды пожарных-огнеметчиков сжигают их, пишет Meduza.
Главные роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссер — Рамин Бахрани («99 домов»).
Премьера телеадаптации состоится весной 2018 года.
Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери был издан в 1953 году. Это вторая экранизация произведения. В 1966 году вышел одноименный фильм Франсуа Трюффо.
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