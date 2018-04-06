Во Франции мужчина пришел в себя после 18-часовой остановки сердца

PanARMENIAN.Net - На юге Франции 53-летний мужчина смог выжить после 18-часовой остановки сердца благодаря состоянию гипотермии — снижению температуры тела.

Случай произошел около трех недель назад на берегу реки Орб, но СМИ о нем стало известно только сейчас. Мужчина собирался навестить брата, но не дошел до него. Семья бросилась на поиски и нашла его на берегу реки без сознания, с остановкой сердца. Температура тела была 22 градуса. Врачи больницы города Безье сделали пострадавшему прямой массаж сердца. Затем мужчину перевели в больницу в Монпелье. Его сердце снова стало биться только через 18 часов после остановки, пишет РИА Новости со ссылкой на радио France Info.

По словам врачей, мужчина выжил именно благодаря низкой температуре тела.

«Гипотермия замедляет работу организма, и это замедление предотвращает последствия болезни. Это своего рода замораживание», — пояснил специалист службы неотложной медпомощи. При этом он призвал не доверять историям из научной фантастики.

«Реальность заключается в том, что когда человек, например, падает в реку и очень быстро наступает охлаждение организма, то врачи могут попробовать провести длительную реанимацию, медленно согревая тело. И можно надеяться на то, что пациент восстановится с очень ограниченными последствиями или без осложнений», — рассказывает врач. «Но выжить после 18-часовой остановки сердца — это действительно удивительный случай», — добавил он, напомнив, что подобное уже происходило как во Франции, так и в других странах.