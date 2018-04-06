Во Франции открылась выставка «Арцах: дух одной страны»
6 апреля 2018 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках программы рабочего визита во Францию председатель Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян посетил город Сарсель. Об этом сообщает пресс-служба парламента Арцаха.
Председатель парламента НКР и делегация приняли участие в открытии выставки французского фотографа Ивана Травера на тему «Арцах: дух одной страны», организованной в рамках программы «Дни Арцаха во Франции».
В честь руководителя парламента в мэрии Сарселя был организован прием, в котором приняли участие мэр Ани Перонне, депутат Национального собрания Франции Франсуа Пупони, представители армянских организаций Сарселя и окрестных населенных пунктов. С приветственным словом выступили мэр и депутат Пупони. Они подчеркнули, что у народа Арцаха многому можно научиться: в трудных условиях они продолжают бороться ради будущего поколения, не жалея ничего, и это достойно подражания.
Председатель Национального собрания выразил благодарность за теплый прием и искренние пожелания, подчеркнув, что путь, пройденный Францией, – один из лучших примеров для арцахцев.
Самое значимое
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ESPN: Тухель возглавит ПСЖ Решающим фактором стала репутация Тухеля как тактического гения. Кроме того, Тухель хорошо говорит по-французски
Во Франции мужчина пришел в себя после 18-часовой остановки сердца Случай произошел около трех недель назад на берегу реки Орб, но СМИ о нем стало известно только сейчас
Вышел трейлер сериала «451 градуса по Фаренгейту» (видео) «451 градус по Фаренгейту» рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом и отряды пожарных-огнеметчиков сжигают их
Главный тренер сборной Армении по футболу ушел в отставку Петросян представил свои подходы и аргументы, связанные с ситуацией в сборной