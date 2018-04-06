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Во Франции открылась выставка «Арцах: дух одной страны»

Во Франции открылась выставка «Арцах: дух одной страны»
6 апреля 2018 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках программы рабочего визита во Францию председатель Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян посетил город Сарсель. Об этом сообщает пресс-служба парламента Арцаха.

Председатель парламента НКР и делегация приняли участие в открытии выставки французского фотографа Ивана Травера на тему «Арцах: дух одной страны», организованной в рамках программы «Дни Арцаха во Франции».

В честь руководителя парламента в мэрии Сарселя был организован прием, в котором приняли участие мэр Ани Перонне, депутат Национального собрания Франции Франсуа Пупони, представители армянских организаций Сарселя и окрестных населенных пунктов. С приветственным словом выступили мэр и депутат Пупони. Они подчеркнули, что у народа Арцаха многому можно научиться: в трудных условиях они продолжают бороться ради будущего поколения, не жалея ничего, и это достойно подражания.

Председатель Национального собрания выразил благодарность за теплый прием и искренние пожелания, подчеркнув, что путь, пройденный Францией, – один из лучших примеров для арцахцев.

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