ESPN: Тухель возглавит ПСЖ
6 апреля 2018 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-тренер дортмундцев, немец Томас Тухель станет новым тренером французского «Пари Сен-Жермен».
Президент ПСЖ Насер аль Хелаифи контактировал несколько недель назад с окружением Антонио Конте, а спортивный директор Антеро Энрике хотел видеть в команде Паулу Фонсеку и Леонарду Жардима. В итоге решение принимал лично эмир Катара, который счел Тухеля наиболее подходящим для работы в парижской клубе, сообщает Eurosport со ссылкой на ESPN.
Решающим фактором стала репутация Тухеля как тактического гения. Кроме того, Тухель хорошо говорит по-французски.
Тухель покинул дортмундскую «Боруссию» в 2017 году, проработав в команде 2 года. Главному тренеру «ПСЖ» Унаи Эмери, похоже, не простили вылет парижского клуба от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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