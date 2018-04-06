Кандидат в Сенат США: Если бы турки не запрещали армянам носить оружие, Геноцида бы не было
6 апреля 2018 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Республиканский кандидат в Сенат США от штата Невада Дэнни Тарханян, говоря о продаже оружия в стране, заявил, что Геноцид армян можно было бы предотвратить, если бы турецкие власти не конфисковали оружие армянского населения Османской империи.
Участвующий в обсуждении консерватор Уэйн Эллин Рут заявил, что первым, что сделал Адольф Гитлер перед тем, как евреи были убиты в концентрационных лагерях, - был запрет для них на ношение оружия, пишет The Huffington Post.
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны.
«Я - армянин, и Османская империя взяла оружие из рук армян. Они (турки - ред.) пришли и убили 1,5-2 млн армян, так как те не могли обороняться», - сказал Тарханян.
Ранее Трампсделал запись в своем микроблоге в Twitter в поддержку Тарханяна на выборах. Говоря об армянине, президент США отметил, что «тот, кто хорошо работает, безусловно, имеет право выдвигать кандидатуру».
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