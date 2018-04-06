РФ потратила на ЧМ $13,7 млрд, но 43% россиян вообще не будут следить за играми
6 апреля 2018 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия потратила на подготовку к чемпионату мира по футболу 13,7 млрд долларов. Однако, согласно опросу фонда «Общественное мнение», предстоящий ЧМ-2018 не вызывает у россиян особого интереса.
На вопрос «Будете или не будете смотреть по телевидению игры чемпионата мира по футболу, и если будете, то только игры с участием сборной России или другие игры тоже?» 43% россиян ответили, что не будут следить за домашним чемпионатом мира. 19% опрошенных посмотрят игры только с участием сборной России, пишет «Р-Спорт».
4% респондента верят в победу российской сборной на турнире, а 6% респондентов считают, что сборная России дойдет до полуфинала.
Опрос проводился с 30 марта по 1 апреля. В нем поучаствовали 1,5 тысячи респондентов в России. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
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