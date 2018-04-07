Гвардиола: Зимой Райола предлагал мне Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Менеджер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что зимой ему предлагали подписать полузащитников Поля Погба и армянина Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед», а он отказался. Предложение поступило от агента Мхитаряна Мино Райолы.

Недавно известный агент Мино Райола позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес Пепа Гвардиолы, назвав его «трусом» и «псом».

Гвардиола выразил удивление, что зимой Райола предлагал ему подписать двух своих клиентов, при этом считая его «псом».

«Два месяца назад агент Мино Райола предложил мне Погба и Мхитаряна. Зачем? По идее, он должен защищать своих игроков от такого человека, как я. Это нехорошо, он должен уважать собак», – сказал Гвардиола, пишет The Telegraph.

«Есть ли еще люди, кому я не нравлюсь? Таких много. Я же большой босс. Однажды я назову вам список, поверьте»,- добавил Гвардиола.

Мхитарян зимой перешел в «Арсенал», а Погба остался в «МЮ».