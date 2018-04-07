Христиане соберутся в храме Гроба Господня в ожидании Благодатного огня
7 апреля 2018 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет 7 апреля, в предпасхальную Великую субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, пишет РИА Новости.
Верующие считают, что благодатный огонь появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь появляется в Кувуклии ежегодно именно в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.
В то же время в обществе не утихают споры о том, является ли схождение благодатного огня ежегодным чудом или просто традиционным пасхальным религиозным обрядом Иерусалимской церкви.
Ранее священник Самуил Агоян,представляющий армянскую патриархию Иерусалима, разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки передачи «Хадашот 2» на телеканале Israel Television News Company. Находясь в Кувуклии (часовня, где находится Священное ложе Спасителя — ред.), Агоян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет. Он предложил провести церемонию при людях.
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