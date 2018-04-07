Названы самые красивые купюры года
7 апреля 2018 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Жюри ежегодного конкурса, проводимого Международным обществом банкнот (IBNS), присудило звание «Банкнота года» купюре номиналом 10 швейцарских франков.
На лицевой стороне банкноты изображены руки, в одной из которых — дирижерская палочка, на обратной стороне — швейцарская железная дорога, пишет Bird in Flight со ссылкой на Business Insider.
Для Швейцарии это уже вторая победа подряд: в 2017 году первое место присудили купюре номиналом 50 швейцарских франков.
Помимо визуальной составляющей эксперты оценивали и то, насколько сложно подделать ту или иную банкноту.
На победу среди прочих претендовали купюры номиналом 100 норвежских крон, 100 мексиканских песо, 100 израильских шекелей, 10 шотландских фунтов и 10 австралийских долларов.
Всего в конкурсе участвовали 170 банкнот, выпущенных в разных странах в течение 2017 года.
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