Названы самые красивые купюры года

PanARMENIAN.Net - Жюри ежегодного конкурса, проводимого Международным обществом банкнот (IBNS), присудило звание «Банкнота года» купюре номиналом 10 швейцарских франков.

На лицевой стороне банкноты изображены руки, в одной из которых — дирижерская палочка, на обратной стороне — швейцарская железная дорога, пишет Bird in Flight со ссылкой на Business Insider.

Для Швейцарии это уже вторая победа подряд: в 2017 году первое место присудили купюре номиналом 50 швейцарских франков.

Помимо визуальной составляющей эксперты оценивали и то, насколько сложно подделать ту или иную банкноту.

На победу среди прочих претендовали купюры номиналом 100 норвежских крон, 100 мексиканских песо, 100 израильских шекелей, 10 шотландских фунтов и 10 австралийских долларов.

Всего в конкурсе участвовали 170 банкнот, выпущенных в разных странах в течение 2017 года.