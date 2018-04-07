СМИ: Наемников из РФ по ночам тайно перебрасывают в Сирию
7 апреля 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Формирования частных российских военных контрактников скрытно доставляются в Сирию на гражданских самолетах для поддержки президента Башара Асада в шестилетней гражданской войне.
Переброска «крепких мужчин», одетых в камуфляж и спортивные костюмы, осуществляется самолетами частной сирийской авиакомпании Cham Wings из аэропорта «Платов» в 30 км от Ростова-на-Дону, утверждается в журналистском расследовании Reuters.
По данным издания, за 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, совершен 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Они прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров, пишет Deutsche Welle.
Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, но информация регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов.
В аэропорту журналисты видели около сотни мужчин, предположительно - наемников частной военной компании, направившихся к стойкам регистрации для полета в Сирию на самолете Airbus A320. Тем же рейсом из Сирии прибыли 30 человек «с загоревшими лицами», большинство из них были «в пустынном камуфляже». Самолеты, использующиеся для этих перевозок, ранее принадлежали европейским и американским компаниям, но были проданы ближневосточным компаниям «через сеть посредников и офшоров», сообщается в опубликованном материале.
В этой сети участвовали зарегистрированные в Украине компании «Хорс» и «Дарт», к созданию которых имел отношение проживающий в Киеве бывший советский морской пехотинец Сергей Томчани. За последние 7 лет эти компании купили или взяли в лизинг 84 подержанных самолета Airbus или Boeing, как минимум 40 из них оказались в Ираке, Иране или Сирии.
Данная схема поставок самолетов на Ближний Восток показывает брешь в санкциях США, которые должны были ограничить возможности Асада и его союзников получать бойцов и технику для военной кампании. Российские власти не признают существование военных контрактников, участвующих в наземных операциях в Сирии.
Самое значимое
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Partner news
Последние новости
Окончившие Араратский бакалавриат в РА смогут поступить в Королевский колледж Лондона Араратский бакалавриат был добавлен в список тех программ, которые приемлемы для прямого поступления в бакалавриат Королевского колледжа Лондона
Facebook разрешит пользователям удалять отправленные сообщения По его словам, те, кто использует секретные сообщения в зашифрованной версии мессенджера, имеют возможность поставить таймер, и сообщения будут автоматически удаляться по прошествии указанного времени
Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Карабахе 300 раз за неделю ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов
Скончался пассажир рейса Петербург-Ереван Пассажир 1979 г.р. скончался в результате остановки сердца, у него были проблемы со здоровьем