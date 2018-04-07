В Ереван приедут Тотти, Мальдини, Ривалдо и другие звезды футбола

PanARMENIAN.Net - В столице Армении соберутся звезды мирового футбола, которые приедут в Ереван по приглашению российского бизнесмена, владельца армянского футбольного клуба «Пюник» Артура Согомоняна. Об этом заявил сам бизнесмен.

«В этом году Чемпионат мира пройдет в России, и я просто попытался воспользоваться этой ситуацией и частицу этого чемпионата мира привезти в Армению, сделать футбольный праздник. Впервые во время Чемпионата мира параллельно будет проведен матч легенд, который соберет звезд первой величины в Армении», — отметил Согомонян, передает Rusarminfo.

Бизнесмен рассказал, что на сегодняшний день из европейских стран свое участие подтвердили Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Людовик Жюли, Юрий Джоркаефф, из стран Латинской Америки – Эрнан Креспо, Хавьер Санетти, Ривалдо. Артур Согомонян отметил, что многие футболисты приедут в Армению впервые.

«У нас очень хорошо прошел матч между сборными СССР и мира в 2015 году, кроме самого матча мы предусматривали программу посещения исторических мест, возложение цветов к памятнику жертвам Геноцида. Все прошло на очень высоком уровне, футболисты, которые тогда были, сами рады еще раз посетить Армению, ну и отзывы о мероприятии помогли привлечь других игроков – молва нам в этом случае очень помогла», — сказал Согомонян.

«Матч легенд» мирового футбола между сборными Латинской Америки и Европы состоится в Ереване 8 июля 2018 годах, а вся прибыль с продажи билетов будет направлена на благотворительность.