iNews: 5 главных достопримечательностей Еревана

PanARMENIAN.Net - Ереван - бывший советский город - старше Рима, и в нем древняя культура сочетается с современной интересным образом. Об этом в своей статье на iNewsпишет Димитрис Хэлл, рассказывая о достопримечательностях армянской столицы.

Лучший коньяк и вино Армении

«Арарат» - один из самых известных в Армении производителей коньяка, но ни в коем случае не единственный и не единственный заслуживающий внимания. Фактически, ереванский винно-водочный-коньячный завод «Ной» построен на фундаменте крепости 16-го века, стены которой видны из подвала. Как отмечает автор, если и этого не достаточно для того, чтобы возникло желание посетить завод, то стоит отметить хорошее качество вина и коньяка, которое там производится.

Прохладный комфорт в зеленом месте

Автор отметил также Парк влюбленных, который находится прямо в центре города, в тихом оазисе недалеко от всех важных правительственных зданий и достопримечательностей, таких как правительственный дворец и здание Национального собрания, и окружен фонтанами, растениями, цветами и статуями.

Общественное радио Армении

Отдельного внимания заслуживает Общественно радио Армении, ведь шутки Армянского радио изветны еще со времен СССР. Эти шутки просочились даже через «железный занавес», сближая Восток и Запад во время холодной войны, и до сих пор их можно услышать в некоторых странах, отмечает Хэлл. Сейчас в Ереване установлен поющий памятник в честь 90-летия радио и 60-летия телевидения РА. В скульптуру встроен скрытый радиоприемник, всегда настроенный на Общественное радио Армении.

Гений Эдуарда Казаряна

Эдуард Казарян, известный в мире как «армянский да Винчи», создал самую маленькую в мире скрипку. Эдуард Казарян скончался в 2012 году, он был скульптором, который создавал необычайные произведения искусства из металла иногда размером меньше крупицы сахара или содержащие элементы в сотни раз тоньше человеческого волоса.Его работа была выставлена в США под названием «восьмое чудо света».

Таинственное озеро

Автор пишет и о Ереванском озере, искусственном водном резервуаре на окраине города, скрывающем в своей глубине тайны. В 1968 году в затопленной пещере на берегу водохранилища были обнаружены инструменты из обсидиана эпохи палеолита. Сейчас эти участки принадлежат посольству США в Армении.Всего 8 лет спустя, в 1976 году, в озеро упал троллейбус с 96 пассажирами, большинство из которых не выжило. Многим известна героическая история многократного чемпиона Европы и мира, пловца Шаварша Карапетяна, который во время трагедии оказался вблизи озера и спас из воды 20 человек, вытащив их с глубины в 10 метров.Его спортивная карьера была разрушена, и трагедия, слишком негативная для имиджа СССР в то время, подвергалась цензуре и долгое время о ней никто не говорил, но это только повысило репутацию озера, считает Хэлл.