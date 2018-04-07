Фильм «Довлатов» поставил рекорд среди картин Германа-младшего

PanARMENIAN.Net - Автор фильма «Довлатов» Алексей Герман-младший рассказал, что средства на съемки фильма группа получала из очень разных источников. Среди них были зарубежные инвестиции, гранты Минкульта РФ, проект поддержал Первый канал и даже будущие зрители.

Премьера «Довлатова» прошла на Берлинском кинофестивале. Там лента получила две награды. В прокат в России он вышел 1 марта.

Режиссер пока не торопится говорить о кассовых успехах фильма, тем не менее, лента «Довлатов» поставила рекорд среди картин Германа-младшего, пишет 78.ru.

«Мы задумывались о краудфандинге, у нас был такой момент. Но справились без краудфандинга в итоге, хотя он нам даже что-то принес. Если мы хотим сделать кино относительно историческое, оно все равно чего-то стоит. Краудфандинг тут может не помочь. Он принесет 15% бюджета максимум», — признался Герман-младший.

«Довлатов» вышел в ноль. Мы, конечно, заработаем что-то, но пока ничего не знаем. Фильм покажут в Китае, фильм скоро покажут в Иране», — добавил автор ленты.

Герман-младший признался, что сейчас сложно снять хорошее кино, если это не романтическая комедия или не фильм о достижениях. Кроме того, режиссер заметил, что в последние годы все важнее становится коммерческий успех ленты.

«Эпоха романтического капитализма закончилась. С каждым годом, если ты не снимаешь фильм, который тут же дает отдачу, снять его становится все сложнее. Поэтому так много романтических комедий», — заключил он.

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix купила права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего.Всего права на показ «Довлатов» приобретены почти 30 странами, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и страны Балтийского региона.

Лента рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей — художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть.