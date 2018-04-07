Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Карабахе 300 раз за неделю

PanARMENIAN.Net - В период с 1 по 7 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.

Передовые подразделения АО НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство, указывается в сообщении.

В промежутке 25-31 марта ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Армией обороны Нагорного Карабаха более 250 раз. В ходе обстрелов было произведено более 3000 выстрелов.