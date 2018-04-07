Facebook разрешит пользователям удалять отправленные сообщения
7 апреля 2018 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook планирует внедрить кнопку Unsend для сообщений всех пользователей. Об этом рассказал представитель компании.
По его словам, те, кто использует секретные сообщения в зашифрованной версии мессенджера, имеют возможность поставить таймер, и сообщения будут автоматически удаляться по прошествии указанного времени, пишет Lenta.ru со ссылкой на TechCrunch.
Собеседник издания уточнил, что компания планирует расширять функционал удаления сообщений, это займет несколько месяцев.
Администрация Facebook 6 апреля сообщила, что удалила сообщения ее основателя Марка Цукерберга из переписок с пользователями в мессенджере из соображений корпоративной безопасности. Обычные пользователи могут удалять свои сообщения из переписки, но они все равно остаются у других участников чата.
Ранее в апреле Facebook признала утечку данных 90 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Фирма собирала сведения с помощью приложения для опросов thisisyourdigitallife, а затем продавала их сторонним организациям, в том числе политическим штабам.
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