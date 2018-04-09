Аронян сыграл вничью с Каруаной на Grenke Chess Classic

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 8-м туре традиционного супертурнира Grenke Chess Classic сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Левон Аронян (Армения, 2794), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Фабиано Каруана (США, 2784), Виши Ананд (Индия, 2776), Никита Витюгов (Россия, 2735), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2701), Хоу Ифань (Китай, 2654), Георг Майер (Германия, 2648), Маттиас Блюбаум (Германия, 2631).

По итогам 8 туров Аронян с 4,5 очками делит 4-5 места с Вашье-Лагравом. В 9-м туре армянский гроссмейстер сыграет с немцем Маттиасом Блюбаумом.

Результаты 8 тура: Каруана – Аронян, Карлсен – Витюгов, Блюбаум – Вашье-Лаграв, Найдич – Ананд, Майер – Хоу Ифань ничьи.

Положение после 8 туров: 1. Каруана – 5,5; 2-3. Витюгов, Карлсен – по 5; 4-5. Вашье-Лаграв, Аронян – по 4,5; 6. Блюбаум – 4; 7-9. Найдич, Ананд, Хоу Ифань – по 3; 10. Майер – 2,5.

Супертурнир Grenke Chess Classic проходит с 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене.