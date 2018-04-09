Лавров: Сопредседатели МГ ОБСЕ сейчас продвигают новые идеи карабахского урегулирования
9 апреля 2018 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сейчас продвигают некоторые новые идеи по решению карабахского конфликта. Об этом заявил в ответ на вопросы армянских СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, урегулирование карабахского конфликта – это один из приоритетов усилий РФ на постсоветском пространстве: «Вместе с США и Францией Россия является участником «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом качестве мы предпринимаем как коллективные усилия с двумя другими сопредседателями, так и стремимся в русле общей линии сопредседателей, решений, которые принимались по нагорно-карабахскому конфликту, выдвигать и свои собственные инициативы, учитывая наши особые связи с Арменией и Азербайджаном».
Лавров отметил, что с Казанского саммита 2011 года появились «некоторые новые идеи, которые сопредседатели МГ ОБСЕ сейчас продвигают в контактах со сторонами».
Глава МИД РФ считает, что для сторон карабахского вопроса самое главное – отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке.
«Надо только положить их на бумагу, хотя концептуально стороны соглашаются с необходимостью это сделать, но когда все начинает оформляться в конкретные формулировки, как бывает и в других ситуациях, возникают сложности. Я думаю, что мы продолжим их последовательно преодолевать и добьемся результатов»,- заявил Лавров.
Самое значимое
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
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