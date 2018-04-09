Лавров: Сопредседатели МГ ОБСЕ сейчас продвигают новые идеи карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сейчас продвигают некоторые новые идеи по решению карабахского конфликта. Об этом заявил в ответ на вопросы армянских СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, урегулирование карабахского конфликта – это один из приоритетов усилий РФ на постсоветском пространстве: «Вместе с США и Францией Россия является участником «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом качестве мы предпринимаем как коллективные усилия с двумя другими сопредседателями, так и стремимся в русле общей линии сопредседателей, решений, которые принимались по нагорно-карабахскому конфликту, выдвигать и свои собственные инициативы, учитывая наши особые связи с Арменией и Азербайджаном».

Лавров отметил, что с Казанского саммита 2011 года появились «некоторые новые идеи, которые сопредседатели МГ ОБСЕ сейчас продвигают в контактах со сторонами».

Глава МИД РФ считает, что для сторон карабахского вопроса самое главное – отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке.

«Надо только положить их на бумагу, хотя концептуально стороны соглашаются с необходимостью это сделать, но когда все начинает оформляться в конкретные формулировки, как бывает и в других ситуациях, возникают сложности. Я думаю, что мы продолжим их последовательно преодолевать и добьемся результатов»,- заявил Лавров.