Венгер: Мхитарян может вернуться на поле в матче против «Манчестер Юнайтед»

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что травма полузащитника сборной Армении и лондонского клуба Генриха Мхитаряна оказалась серьезней, чем ожидалось ранее.

Армянин не доиграл встречу против ЦСКА (4:1) 5 апреля. Он получил повреждение колена, из-за чего был заменен на Алекса Ивоби.

По его словам, Мхитарян пропустит несколько игр и может вернуться на полев матче против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед», пишет Football.London.

«Мхитарян получил повреждение коленной связки. Он не поможет нам в следующий четверг против ЦСКА, а также не будет доступен во встрече против «Ньюкасла». И в том числе через неделю против «Вест Хэма», — сказал Венгер.

Он допустил возможное участие армянина в последних матчах сезона.

«Думаю, он пропустит несколько игр. Но все же, думаю, он сможет сыграть в последних поединках сезона»,- заявил тренер «канониров».

Генрих Мхитарян перешел в «Арсенал» из МЮ в январе и успел провести 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.