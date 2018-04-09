Венгер: Мхитарян может вернуться на поле в матче против «Манчестер Юнайтед»
9 апреля 2018 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что травма полузащитника сборной Армении и лондонского клуба Генриха Мхитаряна оказалась серьезней, чем ожидалось ранее.
Армянин не доиграл встречу против ЦСКА (4:1) 5 апреля. Он получил повреждение колена, из-за чего был заменен на Алекса Ивоби.
По его словам, Мхитарян пропустит несколько игр и может вернуться на полев матче против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед», пишет Football.London.
«Мхитарян получил повреждение коленной связки. Он не поможет нам в следующий четверг против ЦСКА, а также не будет доступен во встрече против «Ньюкасла». И в том числе через неделю против «Вест Хэма», — сказал Венгер.
Он допустил возможное участие армянина в последних матчах сезона.
«Думаю, он пропустит несколько игр. Но все же, думаю, он сможет сыграть в последних поединках сезона»,- заявил тренер «канониров».
Генрих Мхитарян перешел в «Арсенал» из МЮ в январе и успел провести 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Photo. PA-PRESS ASSOCIATION
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