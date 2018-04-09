Германия включит Армению в список «безопасных стран происхождения»

PanARMENIAN.Net - Германия внесет Армению в список «безопасных стран происхождения». Об этом заявил парламентский статс-секретарь при министре внутренних Германии Штефан Майер.

Помимо Армении, в список включат Грузию, Тунис, Алжир и Марокко. Это позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов из этих стран о предоставлении убежища, пишет Der Westen.

Как сообщает Федеральное управление по миграции и беженцам ФРГ, в 2017 году прошение о предоставлении убежища в Германии подали 3.462 грузин и 3.857 армян.

Германия также будет лишать джихадистов немецких паспортов.Кроме того, Майер поддержал требование Центрального совета евреев в Германии лишать вида на жительство иностранцев, совершивших преступления на почве антисемитизма.

Ранее новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил о желании ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов.

Список «безопасных стран происхождения» - это список стран, которые считаются безопасными для проживания, то есть в них демократическое, гуманное правительство, контролирующее вопросы коррупции, криминала и соблюдение закона. В общем, в этих странах само правительство прекрасно защищает своего гражданина. Никуда бежать не надо — такова основная концепция. Соответственно, прошения от людей из этих стран практически всегда отклоняются.