Авианалет на сирийскую авиабазу: Израиль отказался комментировать причастность
9 апреля 2018 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственные СМИ Сирии сообщили в ночь на 9 апреля, что военный аэродром Т-4 подвергся ракетному обстрелу. Сирийским военным удалось сбить восемь ракет, тем не менее они понесли потери.
Израиль отказался комментировать сообщения о причастности к ракетному удару по военной базе сирийских войск Т-4 (Тайфур) в провинции Хомс. В ночь на 9 апреля представитель израильской армии заявила, что не намерена комментировать эту информацию. Базирующийся в Ливане арабский телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что ВВС Израиля находились в небе в районе границы Сирии и Ливана в момент нанесения авиаудара по аэродрому.
По данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в результате авианалета на военный аэродром погибли14 человек. Среди жертв есть бойцы из Ирана, пишет Deutsche Welle.
В первоначальных сообщениях из Дамаска выдвигались подозрения, что авиаудар осуществили США в качестве возмездия за химическую атаку в городе Дума, однако позднее эти обвинения не повторялись.
Вашингтон опроверг сообщения о возможной причастности к авианалету на авиабазу Тайфур. «Министерство обороны в данный момент не осуществляет никаких воздушных ударов по объектам в Сирии», - сообщил представитель Пентагона. В то же время США «поддерживают дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие», - добавил он.
Гуманитарная организация «Белые каски» сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство среди пострадавших мирных жителей - женщины и дети. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация «Союз медицинских организаций помощи Сирии» (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку «одной из самых ужасных» в истории Сирии.
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