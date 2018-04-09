Северная Корея готова обсуждать отказ от ядерного оружия

PanARMENIAN.Net - Власти Северной Кореи впервые выразили Вашингтону готовность обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове. Эту тему предполагается затронуть на встрече лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая может состояться в мае.

По словам источника Reuters, об этой уступке со стороны КНДР удалось договориться на секретных переговорах между представителями двух стран. Таким образом устранено значительное препятствие на пути возможной встречи лидеров, переговоры о которой проходят не без сложностей, пишет Deutsche Welle.

Пхеньян в последние месяцы сигнализирует готовность к контактам на международном уровне. 27 апреля должен состояться саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Встреча пройдет в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, а северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.

О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос, сообщает газета Asahi со ссылкой на собственные источники. По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня.