Армен Саркисян вступил в должность 4-го президента Армении

PanARMENIAN.Net - 9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.

Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.

«Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства»,- принес клятву Саркисян.

После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.

На церемонию инаугурации приглашены около 1500 человек – аккредитованные в Армении дипломаты, общественные и политические деятели из диаспоры, высокопоставленные представители духовенства, должностные лица, руководители ведущих СМИ.

Национальное собрание Армении 2 марта выбрало четвертого президента страны. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, в 1996–1997 годах занимавший должность премьер-министра. Саркисян был единственным кандидатом на эту должность: его кандидатуру выдвинули 65 депутатов из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД).