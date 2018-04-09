Армен Саркисян вступил в должность 4-го президента Армении
9 апреля 2018 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.
Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.
«Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства»,- принес клятву Саркисян.
После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.
На церемонию инаугурации приглашены около 1500 человек – аккредитованные в Армении дипломаты, общественные и политические деятели из диаспоры, высокопоставленные представители духовенства, должностные лица, руководители ведущих СМИ.
Национальное собрание Армении 2 марта выбрало четвертого президента страны. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, в 1996–1997 годах занимавший должность премьер-министра. Саркисян был единственным кандидатом на эту должность: его кандидатуру выдвинули 65 депутатов из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД).
Самое значимое
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Apple выпустила красный iPhone 8 Новая версия iPhone создана в рамках благотворительной кампании (RED), поэтому часть средств от продаж специальной версии устройств будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом
«Манчестер Юнайтед» предлагает за Неймара Погба, Марсьяля и деньги Участниками обмена станут французы Поль Погба и Антони Марсьяль. Также англичане переведут на счета парижан около 50 миллионов фунтов (57 миллионов евро)
BBC: В соцсетях не знают о соперниках Алиева на выборах президента Азербайджана В Азербайджане 11 апреля пройдут выборы президента. О досрочных выборах Алиев объявил в начале февраля, ничем не объяснив свое решение
Игра GTA V стала самым успешным медиапроектом в истории С момента релиза в 2013 году издательству Take-Two удалось продать больше 90 миллионов копий GTA V и заработать около 6 миллиардов долларов