Россия подозревает Армению в реэкспорте турецких помидоров: Ожидаются проверки

PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор заподозрил Армению в реэкспорте турецких помидоров и с 11 апреля начнет проверку армянских предприятий. Пресс-служба ведомства сообщает, что в Армении «сложилась благоприятная ситуация для поставок томатов турецкого происхождения под видом произведенных на территории республики». Этот вопрос поднимался на переговорах Россельхознадзора с замначальника Госслужбы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении Егише Маргаряном 6 апреля.

«На российский рынок томаты поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой томатов у различных производителей. За последние 6 дней указанные организации ввезли почти 2000 тонн томатов. Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в Россию свидетельствует о возможном реэкспорте томатов армянской стороной, в том числе томатов турецкого происхождения»,— заявило российское ведомство, пишет «Ъ».

Для прояснения ситуации Россельхознадзор запросил у армянской стороны информацию о производителях томатов в республике, а также об объемах выращивания и местах производства продукции в 2018 году. Егише Маргарян пообещал предоставить необходимые данные 10 апреля.

Запрет на поставки помидоров из Турции был наложен Россией в 2016 году после того, как на границе с Сирией национальные силы ПВО сбили российский Су-24. В начале января 2018 года в Россельхознадзоре сообщили, что первые партии томатов из Турции поступят в Россию в ближайшее время. На прошлой неделе российская сторона заявила о готовности расширить список поставщиков помидоров из Турции.