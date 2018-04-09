Создатели «Игры престолов» 55 ночей подряд снимали одну битву
9 апреля 2018 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Создатели сериала «Игра престолов» потратили 55 ночей на съемку одной битвы. Об этом написал в Instagram помощник одного из режиссеров на съемках восьмого сезона сериала «Игра престолов» Джонатан Куинлан.
Он опубликовал карточку с благодарственным письмом, которое продюсеры сериала написали всем участникам съемок огромной боевой сцены, продолжавшихся 55 ночей. Вскоре пост был удален, пишет GQ.
«Этим все сказано. 55 ночей подряд. 11 недель. 3 локации. Ничего подобного вы больше не увидите», – написал Куинлан под постом.
Ранее самыми продолжительными в производстве считались эпизоды «Битва бастардов» шестого сезона и «Военные трофеи» из седьмого. На их съемки потребовалось чуть больше месяца.
Восьмой и последний сезон «Игры престолов» покажут в 2019 году. Он будет состоять всего из шести серий.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени».
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