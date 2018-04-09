Елизавета II поздравила Армена Саркисяна с вступлением в должность президента Армении

PanARMENIAN.Net - В связи с вступлением в должность президента Республики Армения поздравительное послание президенту Армену Саркисяну направила Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета ΙΙ. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

«Хотела б выразить свои искренние поздравления Вам в связи с вступлением в должность президента Республики Армения. Адресую свои теплые пожелания Вам и народу Армении и ожидаю, что отличные отношения между двумя нашими странами будут продолжаться»,- говорится в послании.

9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.