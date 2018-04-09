Новый президент Армении принял отставку правительства РА
9 апреля 2018 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководствуясь ст. 212 Конституции Республики Армения, премьер-министр Армении Карен Карапетян представил новому президенту РА Армену Саркисяну заявление об отставке правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Президент РА принял отставку правительства.
Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
После беседе тет-а-тет президент Саркисян и исполняющий обязанности премьер-министра Карапетян встретились с представителями СМИ, подвели итоги встречи и ответили на интересующие их вопросы.
До 17 апреля в Национальном Собрании РА будут выдвинуты кандидаты в премьер-министры, а 17 апреля состоятся выборы главы правительства, после чего в 5-дневный срок президенту будут представлены кандидаты в министры, а в 15-дневный срок 2/3 членов кабмина должны быть уже назначены.
9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.
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Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
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