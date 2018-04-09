Новый президент Армении принял отставку правительства РА

PanARMENIAN.Net - Руководствуясь ст. 212 Конституции Республики Армения, премьер-министр Армении Карен Карапетян представил новому президенту РА Армену Саркисяну заявление об отставке правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Президент РА принял отставку правительства.

Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

После беседе тет-а-тет президент Саркисян и исполняющий обязанности премьер-министра Карапетян встретились с представителями СМИ, подвели итоги встречи и ответили на интересующие их вопросы.

До 17 апреля в Национальном Собрании РА будут выдвинуты кандидаты в премьер-министры, а 17 апреля состоятся выборы главы правительства, после чего в 5-дневный срок президенту будут представлены кандидаты в министры, а в 15-дневный срок 2/3 членов кабмина должны быть уже назначены.

9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.