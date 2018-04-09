Игра GTA V стала самым успешным медиапроектом в истории

PanARMENIAN.Net - Аналитическая компания MarketWatch поделилась статистикой игры Grand Theft Auto V, согласно которой игра стала самым доходным медиапроектом за все время.

С момента релиза в 2013 году издательству Take-Two удалось продать больше 90 миллионов копий GTA V и заработать около 6 миллиардов долларов. При этом, по данным MarketWatch, бюджет игры составил 265 миллионов.

В качестве сравнения аналитики привели фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона — самый кассовый фильм за всю историю кинематографа, который при бюджете 247 миллионов долларов собрал 2,8 миллиарда, пишет DTF.

Продажи GTA V в разы превысили результаты предыдущих частей. Авторы обзора отметили, что статус блокбастера серия приобрела в эпоху PS2 с выходом Vice City.

Ближайшим конкурентом GTA V по количество проданных копий среди проектов других издательств остаeтся Call of Duty: Modern Warfare 3 (26,5 миллиона копий), следом за ней Black Ops (24,2 миллиона).

Что касается платформ, продажи GTA V распределились практически поровну между PS3, PS4 и Xbox 360. На ПК приходится лишь 2,1% общего тиража, сообщает MarketWatch. Тем не менее, по информации SteamSpy, в сервисе Valve около 10 миллионов игроков приобрели Grand Theft Auto V.

Только за 2017 год стоимость акций Take-Two увеличилась на 65%. В целом с момента выхода Vice City активы компании подорожали почти на 1000%.