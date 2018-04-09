BBC: В соцсетях не знают о соперниках Алиева на выборах президента Азербайджана

PanARMENIAN.Net - На внеочередных президентских выборах в Азербайджане зарегистрировано восемь кандидатов, включая действующего президента Ильхама Алиева. Всем им для регистрации было необходимо набрать минимум 40 тысяч подписей в свою поддержку - однако их страницы в социальных сетях такой популярностью не отличаются, пишет BBC.

В Азербайджане 11 апреля пройдут выборы президента. О досрочных выборах Алиев объявил в начале февраля, ничем не объяснив свое решение.

Отказавшаяся от участия в выборах оппозиция считает, что переносом голосования с октября на апрель президент не оставил времени на агитацию своим конкурентам, а прошедшие регистрацию кандидаты не являются реальными его соперниками.

Член незарегистрированной партии «Республиканская альтернатива» Натик Джафарли привел в качестве доказательства этому популярность кандидатов в социальной сети. «Встречаются такие кандидаты, у которых в Facebook под постом, написанном три дня назад, всего 38 лайков», - пишет он. - И эти кандидаты за три-четыре дня собрали больше 40 тысяч подписей - это не страна, а когнитивный диссонанс».

Вышеупомянутый пост Натика Джафарли набрал более 900 лайков. У него 5 тысяч друзей и 25 тысяч подписчиков, как и у многих других известных политиков, которые бойкотируют выборы.

Действительно, для участия в президентской гонке в Азербайджане потенциальным кандидатам необходимо набрать не менее 40 тысяч подписей своих сторонников в 60 избирательных округах (то есть по всей стране). Facebook - одна из самых популярных социальных сетей страны: по данным Internet World Stats на конец 2017 года, в ней зарегистрировано 1 млн 800 тысяч пользователей в Азербайджане.

На официальную страницу Ильхама Алиева, которую ведет его администрация, подписаны 540 тысяч человек. Большинство его постов набирает от нескольких сотен до 1500 лайков, хотя опубликованное 19 марта анимационное видеопоздравление с праздником Новруз понравилось более чем 8800 пользователям. Соцсетевая популярность его соперников значительно скромнее. У лидера Социал-демократической партии Араза Ализаде есть только старая страница, посвященная его предыдущей президентской компании, на которую подписано 67 человек. Число подписчиков на страницу главы Партии движения национального возрождения Фараджа Гулиева за последнюю неделю уменьшилось с 58 до 52. А у кандидата Сардара Мамедова, лидера Демократической партии Азербайджана, и вовсе нет страницы в Facebook, как и у главы Партии народного фронта единого Азербайджана Гудрата Гасангулиева.

Относительная непопулярность кандидатов в соцсетях вполне согласуется и с результатами предыдущих выборов. В 2013 году за действующего президента проголосовало 84,5% избирателей.Нынешние выборы, судя по опросам, завершатся схожим образом - как иностранные, так и местные организации, занимающиеся подсчетами, отдают Алиеву 83-84% голосов.

Социальными сетями намного активнее действующей власти пользуется оппозиция - часто из-за отсутствия прочих альтернатив. Как считает руководитель Центра экономических и политических исследований FAR CENTЕR Хикмет Гаджизаде, реальная оппозиция лишена доступа к телевидению и другим местным СМИ, у зарегистрированных кандидатов же есть право на 7,5 минут бесплатного времени на Общественном телевидении.

В рейтинге свободы прессы, который составляет организация Freedom house, Азербайджан находится на восьмом месте с конца (из 196 стран).Freedom House отмечает, что за публикации в Facebookв Азербайджане люди получали реальные сроки, а сама соцсеть считается важной платформой для обсуждения таких тем, как коррупция, политика и социальные проблемы.