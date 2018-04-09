Apple выпустила красный iPhone 8
9 апреля 2018 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple представила iPhone 8 в красном цвете корпуса.
Новая версия iPhone создана в рамках благотворительной кампании (RED), поэтому часть средств от продаж специальной версии устройств будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, пишет Lenta.ru.
В новом цвете корпуса доступны лишь iPhone 8 и 8 Plus в версиях на 64 и 256 гигабайт. iPhone X выпускаться в красном корпусе не будет.
Продажи смартфона начнутся 13 апреля по цене от 700 долларов.
В марте 2017 года Apple выпустила красную версию iPhone 7. Тогда в компании заявили, что это ограниченная серия и в будущем компания может перестать выпускать смартфоны в красном цвете корпуса.
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