Карапетян: Серж Саргсян будет выдвинут на первый пост государства
9 апреля 2018 - 19:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян завил о решении выдвинуть кандидатуру экс-президента РА Сержа Саргсяна на пост главы правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Карапетян представил итоги встречи с Саргсяном, произошедшей 7 апреля, отметил, что с экс-президентом обсудили связанные с кандидатурой премьера вопросы.
«Мы также коснулись вопроса о кандидатуре премьер-министра, поговорили о новой Конституции, форме правления. Мы сошлись во мнении, что обеспечение плавного перехода к новой системе управления и ее окончательного формирования в условиях стоящих перед страной вызовов и проблем – очень важная задача. Учитывая успехи, достигнутые за последний период нынешней конфигурацией управления, решили предложить нашим партийным коллегам сохранить в данный период нынешнюю конфигурацию, то есть представить в качестве первого лица кандидатуру Сержа Саргсяна», - отметил Карапетян.
До 17 апреля в Национальном Собрании РА будут выдвинуты кандидаты в премьер-министры, а 17 апреля состоятся выборы главы правительства, после чего в 5-дневный срок президенту будут представлены кандидаты в министры, а в 15-дневный срок 2/3 членов кабмина должны быть уже назначены.
9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.
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