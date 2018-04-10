Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 9 апреля, около 14:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Нарек Геворкович Арутюнян, 1998 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

9 апреля президент НКР Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий Армии обороны Нарек Арутюнян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».

22 февраля, около 09:40 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Григор Карапетович Егоян, 1998 г.р.