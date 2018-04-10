Юлия Скрипаль выписалась из британской больницы
10 апреля 2018 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Россиянка Юлия Скрипаль, дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, выписана из больницы в Солсбери, где ее лечили после отравления нервно-паралитическим веществом.
Как сообщают источники BBC, 33-летнюю женщину выписали 9 апреля и перевезли в безопасное место.
27 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала говорить.
Ее отец, которому 66 лет, остается в больнице, но ранее сообщалось, что его состояние быстро улучшается.
Сергей и Юлия Скрипаль находились в больнице с 4 марта, когда их обнаружили без сознания на скамейке в провинциальном городе на юго-западе Англии. Британские власти заявили, что Скрипали стали жертвами отравления боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» и что за отравлением с высокой вероятностью стояла Россия.
Москва категорически отвергает это обвинение.
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