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Еurasianet: Армения и Азербайджан конкурируют за иранское производство

Еurasianet: Армения и Азербайджан конкурируют за иранское производство
10 апреля 2018 - 13:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Иран всегда был маргинальным игроком на Южном Кавказе, однако Армения и Азербайджан соревнуются, чтобы привлечь страну к региональным процессам. Об этом пишетаналитическая платформа Eurasianet.

Армения развивает новые отношения с Ираном, чтобы избежать экономической блокады, однако на востоке Азербайджан прилагает усилия, чтобы помешать программам Еревана, считает автор статьи.

Касаясь роли Армении в качестве связующего звена между ЕАЭС и Ираном, а также создания свободной экономической зоны Мегри с Ираном, издание отмечает, что торговый оборот между странами является взаимовыгодным.

«В 2017 году двусторонний торговый оборот составил 211,4 млн долларов. Исламская республика уже давно заинтересована в расширении торговли с Россией через ЕАЭС»,- говорится в статье.

Отмечается, что проект строительства железной дороги Иран-Армения, который был согласован сторонами в 2009 году, потерпел неудачу из-за «агрессивного лоббирования» Баку.Вместо этого в январе была запущена 205-километровая железнодорожная связка Астара-Решт стоимостью 500 млн долларов, которая является частью международного транспортного коридора Север-Юг.

Авторрассматривает также фактор безопасности.

«С начала войны с Арменией один из наиболее интересующих Баку вопросов в сфере безопасности является Нахиджеван, связь которым возможна только по воздуху. Баку намерен расширить недавно запущенную новую железную дорогу в направлении Нахиджевана и иранского города Машад», - пишет издание.

Ссылки по теме:
Еurasianet.org. Armenia and Azerbaijan compete to attract Iranian cargo
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