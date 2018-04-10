Ким Чен Ын впервые заявил о встрече с президентом Южной Кореи
10 апреля 2018 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые официально заявил о предстоящей встрече с южнокорейским коллегой.
Главы двух государств проведут встречу на высшем уровне 27 апреля в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств, говорится в сообщении, пишет Lenta.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Это стало первым упомянутым в официальных северокорейских СМИ заявлением главы КНДР о встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.
В конце марта Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи с китайским лидером Ким заверил, что готов к диалогу с Южной Кореей и США и последовательно выступает за денуклеаризацию полуострова.
До этого советник Мун Чжэ Ина по безопасности заявлял, что Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
В феврале сообщалось, что северокорейский лидер через свою сестру передал президенту Южной Кореи приглашение в Пхеньян. Приглашение было передано устно. Если встреча состоится, то она пройдет в рамках межкорейского саммита.
С начала года отношения между странами заметно потеплели. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане представители двух стран прошли под единым флагом. Также была сформирована единая женская хоккейная команда.
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