Армен Саркисян: Армения делает все возможное для достижения мира в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Армения делает все возможное для достижения мира в Карабахе. Об этом заявил новый президент Армении Армен Саркисян.

«В конечном итоге все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы. История видела конфликты не менее жестокие и драматичные»,- заявил президент, передает ТАСС.

По его словам, Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Напомню, что 23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России. Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы. Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит таким же образом»,- отметил президент.

9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.