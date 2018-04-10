Армен Саркисян: Армения делает все возможное для достижения мира в Карабахе
10 апреля 2018 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения делает все возможное для достижения мира в Карабахе. Об этом заявил новый президент Армении Армен Саркисян.
«В конечном итоге все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы. История видела конфликты не менее жестокие и драматичные»,- заявил президент, передает ТАСС.
По его словам, Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«Напомню, что 23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России. Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы. Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит таким же образом»,- отметил президент.
9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.
Самое значимое
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
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