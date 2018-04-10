Саркисян: Для формирования благоприятного инвестиционного климата в РА нужно работать не покладая рук

PanARMENIAN.Net - Для формирования благоприятного инвестиционного климата в Армении нужно работать не покладая рук. Об этом заявил новый президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, для того чтобы привлечь в Армению зарубежные инвестиции, необходимо сделать так, чтобы любой потенциальный инвестор знал, что его ждет, то есть в каких условиях ему придется работать, каково законодательство и практика страны, в которой он собирается сделать вложение, пишет ТАСС.

«А для формирования благоприятного инвестиционного климата нужно работать не покладая рук. Нужно думать об экономической и инвестиционной привлекательности страны, о дальнейшем укреплении верховенства закона и всеобщего равенства перед законом. Причем это зависит не только от государства, но и от граждан, общества, бизнес-сообщества»,- отметил Саркисян.

9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Новый президент принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА.

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