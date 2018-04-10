Ратификацией соглашения Армения-ЕС начнется процесс либерализации визового режима
10 апреля 2018 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Ратификацией соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС начнется процесс либерализации визового режима для Армении. Об этом заявил замглавы МИД Армении Карен Назарян на обсуждении соглашения в парламенте Армении.
По его словам, либерализация визового режима – это процесс между двумя странами, и в скором времени ЕС предоставит Армении программу действий, пишет Aysor.am.
«Программа действий предполагает процесс реформ. Армянская сторона, однако, не дожидаясь программы действий, начала осуществление ряда законодательных изменений, которые составят часть процесса либерализации. Надеемся, что наши действия по достоинству будут оценены со стороны ЕС», - сказал Назарян.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
Самое значимое
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
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