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Ратификацией соглашения Армения-ЕС начнется процесс либерализации визового режима

Ратификацией соглашения Армения-ЕС начнется процесс либерализации визового режима
10 апреля 2018 - 14:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Ратификацией соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС начнется процесс либерализации визового режима для Армении. Об этом заявил замглавы МИД Армении Карен Назарян на обсуждении соглашения в парламенте Армении.

По его словам, либерализация визового режима – это процесс между двумя странами, и в скором времени ЕС предоставит Армении программу действий, пишет Aysor.am.

«Программа действий предполагает процесс реформ. Армянская сторона, однако, не дожидаясь программы действий, начала осуществление ряда законодательных изменений, которые составят часть процесса либерализации. Надеемся, что наши действия по достоинству будут оценены со стороны ЕС», - сказал Назарян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

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