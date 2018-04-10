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Старейший мужчина Земли живет в Японии

Старейший мужчина Земли живет в Японии
10 апреля 2018 - 16:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Самым старым мужчиной на планете из ныне живущих был признан 112-летний японец Масадзо Нонака. Об этом сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Житель острова Хоккайдо родился 25 июля 1905 года. У него есть семь братьев и одна сестра, живущие неподалеку от него, а также пятеро детей. Мужчина уже давно вышел на пенсию и коротает время, смотря телевизор, читая газеты и наслаждаясь сладостями. Также Нонака любит проводить время с семьей, пишет Lenta.ru.

До Нонаки обладателем титула самого старого мужчины в мире был 113-летний Франциско Нуньес Оливейра из испанской деревни Бьенвенида. Он скончался 29 января 2018 года.

Самым старым жителем планеты за всю историю существования Книги рекордов Гиннесса считается француз Жан Луиз Кальман, доживший до 122 лет и 164 дней.

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Lenta.ru: Найден старейший мужчина Земли
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