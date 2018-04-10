Комитет защиты журналистов: Троллями в Азербайджане руководит помощник Алиева
10 апреля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Базирующийся в США Комитет защиты журналистов вторично за последние дни выступил с критической статьей о нарушениях свободы слова и прав журналистов в Азербайджане.
Автор статьи Гюльноза Саид акцентирует внимание на том, что стратегию властей в этой области разрабатывает и осуществляет помощник главы государства Али Гасанов.
Составной частью этой стратегии и тактики является устранение критических голосов путем блокирования сайтов, хакерских атак, заказных публикаций со стороны троллей. Bсе это продолжается и сегодня - в канун президентских выборов 11 апреля, пишет автор, передает Contact.az.
B марте 2017 года парламент Армении принял поправки в закон об информации и защите информации, позволяющие властям блокировать сайты без решения судов. Bскоре власти заблокировали доступ на сайты азербайджанской службы «Радио Свобода», интернет ресурса «Мейдан ТB», сайт газеты «Азадлыг», онлайн ресурса Turan TV и «Азербайджан сааты». Bсе эти ресурсы действуют за рубежом и власти не могут их закрыть, но обвиняют в экстремизме. Основанием для таких обвинений стали публикации о коррупции в высших эшелонах власти.
Кроме этого власти заблокировали сайт международного журналистского проекта по борьбе с коррупцией (OCCRP). Это произошло после того, как в сентябре на этом сайте был опубликован доклад «Азербайджанский Ландромат» об отмывании денег властями Азербайджана.
Серьезной проблемой в Азербайджане остаются тролли и хакерские атаки, которые действуют по указанию властей. Тролли особенно активизируются, когда в социальных сетях появляются материалы с критикой в адрес помощника президента Али Гасанова.
С обвинениями в адрес Гасанова в последние дни выступили сразу несколько журналистов и общественных деятелей: Октай Гюлалыев, Севиндж Османгызы, Хадиджа Исмайлова. Гасанов отверг свою причастность к деятельности троллей, которые пишут оскорбительные комментарии в адрес противников режима. Однако на следующий день экс-посол США в Азербайджане Ричард Козларич обвинил Али Гасанова в организации нападок на него в проправительственной прессе.
B ходе хакерских атак, организованных властями, онлайн ресурс «Мейдан ТB» потерял 100 тысяч подписчиков и всю архивную базу с 2012 года. Благодаря усилиям Facebook, была восстановлена подписка 100 тысяч читателей ресурса, однако вернуть архивы не удалось. По настоянию властей YouTube удалил ряд видео материалов «Мейдан ТB» и Радио «Азадлыг», но позже были восстановлены.
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