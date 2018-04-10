DW: Изменения конституции укрепили власть Алиева, его победа на выборах предопределена

PanARMENIAN.Net - Перед президентскими выборами в Азербайджане едва ли кто сомневается в победе нынешнего главы государства Ильхама Алиева, пишет Deutsche Welle.

Власти в Баку призывают около пяти миллионов азербайджанцев принять участие в президентских выборах, которые состоятся 11 апреля. Официально баллотируются восемь кандидатов, однако бесспорным фаворитом считается Алиев.

С 2003 года он держит в своих руках бразды правления богатой нефтью и газом страной, которой до него, еще с советских времен (с небольшим перерывом), руководил его отец, Гейдар Алиев.

Уже вскоре после того, как в начале февраля Алиев перенес выборы с середины октября на середину апреля, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли объявил, что оппозиция бойкотирует их.Многие международные организации поддерживают Керимли. «Репортеры без границ», например, поместили Азербайджан на 162 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы - на семь позиций хуже Турции. Human Rights Watch также негативно оценивает ситуацию в стране. Согласно ежегодному отчету этой правозащитной организации, только в 2017 году в ходе политически мотивированных процессов на длительные сроки были осуждены не менее 25 журналистов, молодежных и политических активистов. При этом в тюрьмах с заключенными жестоко обращаются, применяются пытки.

Кестутис Янкаускас, глава представительства Евросоюза в Азербайджане, не высоко оценивает состояние азербайджанского гражданского общества в целом.

«Очень хотелось бы, чтобы в этой стране существовало гораздо более живое гражданское общество. Когда идет речь о развитии современного общества, для меня это означает не только использование высоких технологий в отдельных областях экономики. Это должно означать и то, что гражданское общество допускают к процессу модернизации», - пояснил Янкаускас.

Есть основания сомневаться, что после президентских выборов обстановка в стране изменится: 56-летний Алиев несколько лет назад уже укрепил свою власть, проведя после своего переизбрания в 2008 году спорные конституционные изменения, которые позволяют ему избираться неограниченное количество раз.В добавок к этому была учреждена должность первого вице-президента, которую заняла жена главы государства Мехрибан Алиева. Из-за таких вещей страна неизменно находится в конце международных индексов развития демократии.

Британский еженедельник The Economist поместил Азербайджан на 140-е место в ежегодном индексе демократии, в котором анализируется уровень развития демократии в 167 странах мира.

Чтобы предотвратить односторонний взгляд на ход президентских выборов и представить обществу как можно более полную картину, только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направляет в Азербайджан 300 наблюдателей. До сих пор ОБСЕ всегда приходила к одному и тому же выводу: еще никогда она не признавала выборы в Азербайджане честными и свободными.