СМИ: Мхитарян не вернется на поле до конца сезона в АПЛ

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении «Арсенала» Генрих Мхитарян из-за травмы выбыл из строя до конца нынешнего сезона английской Премьер-лиги, пишет издание Mirror.

По данным источника, обследование показало, что в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (4:1) армянский футболист получил повреждение связок колена.

Если восстановление Мхитаряна не затянется, он должен восстановиться к середине мая и, вероятно, сможет помочь «Арсеналу» в финале Лиги Европы, если «канониры» дойдут до этой стадии.

Решающий матч турнира состоится 16 мая.

Ранее сообщалось, что Мхитарян пропустит несколько игр и может вернуться на поле в матче против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что травма полузащитника оказалась серьезней, чем ожидалось ранее.

Генрих Мхитарян перешел в «Арсенал» из МЮ в январе и успел провести 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.