СМИ: Мхитарян не вернется на поле до конца сезона в АПЛ
11 апреля 2018 - 09:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении «Арсенала» Генрих Мхитарян из-за травмы выбыл из строя до конца нынешнего сезона английской Премьер-лиги, пишет издание Mirror.
По данным источника, обследование показало, что в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (4:1) армянский футболист получил повреждение связок колена.
Если восстановление Мхитаряна не затянется, он должен восстановиться к середине мая и, вероятно, сможет помочь «Арсеналу» в финале Лиги Европы, если «канониры» дойдут до этой стадии.
Решающий матч турнира состоится 16 мая.
Ранее сообщалось, что Мхитарян пропустит несколько игр и может вернуться на поле в матче против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что травма полузащитника оказалась серьезней, чем ожидалось ранее.
Генрих Мхитарян перешел в «Арсенал» из МЮ в январе и успел провести 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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