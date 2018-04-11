Цукерберг: Всегда будет бесплатная версия Facebook для пользователей

PanARMENIAN.Net - Глава и основатель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в американском Сенате, пообещал, что социальная сеть Facebook будет всегда доступна для пользователей в бесплатной версии.

По словам Цукерберга, у Facebook всегда будет бесплатная версия. Он подчеркнул, что цель компании — помочь соединять людей по всему миру.

«Чтобы это делать, мы полагаем, что нам необходимо предлагать услуги, которые все могут позволить, и мы привержены это делать», — отметил он, пишет РБК.

7 апреля операционный директор компании Facebook Шерил Сэндберг заявила, что в будущем у пользователей социальной сети появится возможность отказаться от рекламы за отдельную плату. «Сейчас у пользователей соцсети нет возможности отказаться от того, чтобы данные из профилей попадали к рекламодателям. Это могло бы стать платной услугой», — сказала она.